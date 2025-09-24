Женщина в Подмосковье погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Предварительно, это произошло днем 23 сентября. 45-летняя злоумышленница в многоквартирном доме на улице Менделеева, на почве возникшего ранее конфликта, облила дверь соседней квартиры легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. 47-летняя потерпевшая погибла на месте от отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура.

Личность поджигательницы установлена, в настоящий момент она задержана. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

