Масштабная эвакуация и жертвы: супертайфун «Рагаса» обрушился на Азию

Супертайфун «Рагаса» продолжает смертоносное шествие в Юго-Восточной Азии. В результате бедствия уже погибли 14 человек, более 100 пропали без вести. Об этом сообщает «Российская газета».

На Филиппинах в зоне бедствия оказались почти 150 тысяч жителей островов, десятки домов были уничтожены.

На Тайване потоки воды прорвали плотину в уезде Хуалянь и затопили поселок Гуанфу. Спасатели ведут поиски людей, но точное число пропавших без вести пока остается неясным.

На юге Китая местные власти провели масштабную эвакуацию населения. Более 1 миллиона человек покинули свои дома из-за тайфуна. Зону бедствия покинули 10 тысяч морских судов. Работа аэропортов полностью прекращена. Утром 24 сентября порывы ветра в Гонконге достигли скорости в 168 километров в час. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как штормовые волны разбивают стеклянные двери приморского отеля и сбивают людей с ног в вестибюле.

Сейчас «Рагаса» движется в направлении севера Вьетнама и Лаоса.

