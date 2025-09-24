Масштабная эвакуация и жертвы: супертайфун «Рагаса» обрушился на Азию

Александр Котлеткин
Мужчина со сломанным зонтом на одной из улиц Гонконга, Китай
© Global Look Press
Мужчина упал на землю, попав под удар волн в Хенг Фа Чуэне, Гонконг, Китай
© Global Look Press
Эвакуация граждан в Макао, Китай
© Global Look Press
Сотрудники проводят дренажные работы в затопленной зоне Лей Юэ Мун из-за супертайфуна "Рагаса", Гонконг, Китай
© Legion-Media

Полицейский фургон патрулирует улицы Гонконга во время тайфуна
© Legion-Media
Затопленные жилые дома после удара супертайфуна "Рагаса", Филиппины
© BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA/TACC
Местные жители в плащах садятся в автобус, Гонконг, Китай
© Legion-Media
Набережная Гонконга во время тайфуна "Рагаса", Китай
© Global Look Press
Местные жители закупаются продуктами перед ударом супертайфуна "Рагаса", Китай
© Liau Chung-ren/ZUMA/TACC

Последствия супертайфуна "Рагаса", Китай
© MAY JAMES/ EPA/TACC
Витрины магазина обклеены лентами из-за супертайфуна "Рагаса" Дунгуан, Китай
© Legion-Media
Разрушенные жилые дома после удара супертафуна "Рагаса", Филиппины
© BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA/TACC
Последствия супертайфуна "Рагаса" в Гонконге, Китай
© MAY JAMES/EPA/TACC
Последствия супертайфуна "Рагаса" на севере Филиппин
© BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA/TACC

Последствия супертайфуна "Рагаса" в Гонконге, Китай
© MAY JAMES/EPA/TACC
Последствия супертайфуна "Рагаса" на севере Филиппин
© BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA/TACC
Информационное табло с информацией об отмененных рейсах в зале вылета международного аэропорта Гонконга, Китай
© Vernon Yuen/Zuma/TACC

Супертайфун «Рагаса» продолжает смертоносное шествие в Юго-Восточной Азии. В результате бедствия уже погибли 14 человек, более 100 пропали без вести. Об этом сообщает «Российская газета».

На Филиппинах в зоне бедствия оказались почти 150 тысяч жителей островов, десятки домов были уничтожены.

На Тайване потоки воды прорвали плотину в уезде Хуалянь и затопили поселок Гуанфу. Спасатели ведут поиски людей, но точное число пропавших без вести пока остается неясным.

На юге Китая местные власти провели масштабную эвакуацию населения. Более 1 миллиона человек покинули свои дома из-за тайфуна. Зону бедствия покинули 10 тысяч морских судов. Работа аэропортов полностью прекращена. Утром 24 сентября порывы ветра в Гонконге достигли скорости в 168 километров в час. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как штормовые волны разбивают стеклянные двери приморского отеля и сбивают людей с ног в вестибюле.

Сейчас «Рагаса» движется в направлении севера Вьетнама и Лаоса.

Кадры последствий разгула стихии — в галерее «Рамблера».