В Железногорске мужчина поджег квартиру экс-супруги за ее отказ вернуться к нему

Житель Железногорска попал под уголовное преследование после того, как поджег квартиру бывшей жены, где она проживала с их совместными детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области. Правоохранители рассказали, что в дежурную часть поступила информация о пожаре в квартире на улице Дружбы. Когда наряд прибыл на место ЧП, там уже работали пожарные. 36-летняя владелица квартиры, которая успела покинуть помещение после начавшегося возгорания, обвинила в случившемся бывшего супруга. "46-летний мужчина находился около подъезда и не стал отрицать своей причастности к преступлению. Выяснилось, что, в состоянии сильного алкогольного опьянения, он позвонил супруге и начал угрожать поджогом, если она с детьми не вернется. Услышав отказ, фигурант привел угрозу в исполнение", - рассказали в полиции. Завившись к бывшей жене, мужчина поджег бумагу на детском матрасе в одной комнате и подушку в другой. Когда огонь распространился, он покинул жилье. Задержанный причастность к поджогу не отрицал, раскаялся в своих действиях и заявил, что решился на поджог из-за сильного приступа ревности и состояния опьянения. Вскоре фигурант дела об умышленном повреждении имущества предстанет перед судом.