В российском городе зарезали бывшего главу филиала сельхозакадемии

В Красноуфимске Свердловской области с ножом на пенсионера напал его знакомый. Трагический инцидент со смертельным исходом произошел из-за спора вокруг антиквариата. О ЧП сообщает телеграм-канал "Ural Mash".

Жертвой нападения стал 71-летний мужчина, бывший глава филиала сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук и почётный работник образования.

После выхода на заслуженный отдых педагог открыл лавку, где торговал редкими вещами. По предварительной версии следствия, клиент пенсионера, 62-летний житель города, принес ему на продажу какой-то товар.

Между мужчинами возник конфликт, так как хозяин магазина отказался платить за принесенные вещи. Не сумев разрешить спор мирно, обиженный покупатель покинул помещение, но вскоре вернулся, вооруженный ножом, и нанес бывшему доценту несколько ударов. От полученных ранений пенсионер скончался на месте.

В настоящее время в городе проходит церемония прощания. Почтить память уважаемого педагога пришли десятки горожан, его коллеги, друзья и бывшие студенты. Они вспоминают погибшего как исключительно честного, отзывчивого и доброго человека, посвятившего всю жизнь образованию. У погибшего остались супруга, дети и внуки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.