Российский школьник с особенностями развития напал на учительницу

В Нижнем Новгороде 14-летний школьник с особенностями развития напал на учительницу и избил ее. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По данным российского издания, cотрудница школы №56 привела четырех пятиклассников на перемене в класс. У 14-летнего мальчика возникли приступы агрессии — он размахивал руками, бросался на учеников, сбил стенд. Учительница прикрыла собой детей, но ей досталось по лицу, она пошатнулась и ударилась головой.

У россиянки диагностировали сотрясение мозга — сейчас ее отправили на больничный. Следователям женщина заявила, что не имеет претензий, однако возвращаться работать в класс отказалась.

Родители ребенка с особенностями объяснили, что с сыном периодически случаются приступы. Они заверили, что мальчик принимает таблетки.

Другие взрослые после инцидента стали опасаться приводить детей на занятия.

