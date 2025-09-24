Российского школьника заставили извиняться на коленях на улице

Ученика школы № 117 в Нижнем Новгороде поставили на колени на улице и заставили приносить извинения. Видео появилось в социальных сетях.

Встать на колени мальчика принудили другие дети, они же сняли все происходящее с комментариями на телефон и распространили по своим знакомым.

Представители департамента образования сообщили ИА «В городе N», что уже вмешались. Личность ребенка установлена, а вот тех, кто его унижал, только предстоит найти. В самой школе № 117 организована проверка.

Кроме того, запланировано проведение расширенного совещания с участием директора и педагогического коллектива. По итогу проведенных мероприятий будет проведен совет профилактики, а также приняты меры в отношении участников инцидента, — подчеркнули в департаменте.

