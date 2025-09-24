Стали известны подробности сильного пожара в Новосибирском зоопарке

В ночь на 23 сентября в Новосибирске на территории зоопарка вспыхнул сильный пожар. Столб огня и дыма был виден издалека, а жители близлежащих домов рассказывали, что слышали крики животных. Подробности стали известны «Сиб.фм».

Запах гари появился вечером, и вскоре стало ясно — горит зоопарк. Пламя охватило два зимних домика и вплотную подошло к вольерам с верблюдами.

На место прибыли пожарные расчёты, сотрудники зоопарка вместе со спасателями начали эвакуацию обитателей. По данным ГУ МЧС России, площадь возгорания достигла 180 квадратных метров.

Сначала удалось вывести верблюда и быка, затем — пятнистых оленей, яков и нубийских коз. Но часть животных погибла: в огне остались черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака. Всего удалось спасти 24 животных, пять спасти не удалось.

По предварительной версии прокуратуры Новосибирской области, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования. Ведомство начало проверку, чтобы дать правовую оценку случившемуся.

Важно, что никто из людей в ходе операции не пострадал. К утру пожар был полностью локализован, а главной задачей стало возвращение животных, разбежавшихся в панике.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что зоопарк продолжит работать и уже сегодня примет посетителей. Он пообещал, что мэрия окажет всестороннюю поддержку в восстановлении сгоревших объектов и в скорейшем наведении порядка.

«Спасибо всем, кто проявляет сочувствие и поддержку. Нам поступают сотни запросов и обращений. Мы знаем, что многие хотят выразить свою поддержку и помочь», — говорится в сообщении администрации зоопарка.

Сейчас на территории ведутся работы по расчистке и установке нового ограждения. Руководство учреждения заверило, что все уцелевшие животные находятся в безопасности.