Под Геленджиком спасли туриста

Турист, застрявший на скале под Геленджиком, дождался спасателей, держась за выступ одной рукой. Об этом сообщили в аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС».

Днем 23 сентября семья, приехавшая на отдых из Саратовской области, гуляла по берегу моря в районе поселка Джанхот. 55-летний мужчина оставил жену и ребенка на пляже, а сам решил подняться вверх по склону.

Оказавшись на высоте примерно 60 метров, турист понял, что больше не может продолжать путь наверх, но и самостоятельно спуститься не способен. В итоге ему пришлось обратиться в службу спасения.

«Я держусь одной рукой!» — сообщил мужчина дежурному и отправил ему координаты.

Спасатели выехали на место и применили альпинистское снаряжение, чтобы вытащить пострадавшего из ловушки. Медицинская помощь ему не понадобилась.

