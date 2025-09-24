Бухгалтер российской больницы поплатилась за созданную систему премий

В Иркутской области осудили экс-бухгалтера больницы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2020 года по 2023 год подсудимая, являясь бухгалтером в районной больнице, систематически начисляла сотрудникам необоснованные выплаты из бюджета. Затем просила коллег вернуть их на расчетный счет, после чего распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей.

Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима.

