Россиянка предложила девятилетнему сыну наркотики на глазах прохожих

В Новосибирске открыли уголовное дело против женщины, которая дала своему девятилетнему сыну наркотики.

41-летняя жительница Новосибирска, страдающая от наркотической зависимости, предложила своему девятилетнему ребенку попробовать запрещенные вещества прямо на улице. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, прохожие вызвали скорую помощь для ребенка.

Сейчас мальчик проходит реабилитацию, и его жизни ничего не угрожает. На его мать завели уголовное дело по статье о склонении к употреблению наркотиков.