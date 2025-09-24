В Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении.

По информации канала, коробки с дронами везли из Китая в Россию рядом с другими товарами. Согласно документам, беспилотники должны были доставить на адрес российской фирмы, кроме того, дроны значились как товары народного потребления. На опубликованных в сети кадрах видно, как работники распаковывают коробки с беспилотниками.

Также сообщается, что сотрудники таможни изъяли дроны и отправили их на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовно дело по статье о недекларировании товаров.