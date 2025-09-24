Сбежавшего экс-чиновника Росимущества нашли мертвым

Сбежавшего из зала суда экс-чиновника Росимущества Бориса Авагяна нашли мертвым. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, его тело нашли в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге.

Чиновник сбежал из зала суда, где ему должны были избрать меру пресечения, отмечается в публикации.

Авагян обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей. 23 сентября Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга объявил его в розыск.

17 сентября Александр Черепанов* и Иван Корюков*, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО-1, раскаялись в содеянном и стали сотрудничать с правоохранителями. По данным МВД России, в их розыске принимали участие 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней.

Александра Черепанова* поймали 8 сентября. Его сообщника задержали спустя неделю, при этом первый беглец активно помогал правоохранителям в поисках Корюкова*, который прятался в микрорайоне Уктус. Теперь обоим беглецам грозит до пяти лет колонии, помимо первого срока.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.