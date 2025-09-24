17-летняя россиянка ушла из жизни после неоднократного изнасилования братом

В Тюмени завершилась жизненная трагедия 17-летней Зарины, которая весной 2025 года ушла из жизни.

По словам отца девушки, к суициду дочь привели многолетние издевательства со стороны ее двоюродного брата, которого семья приютила более десяти лет назад, сообщает портал "МегаТюмень".

Как выяснилось из переписок, которые родные увидели лишь после трагедии, кошмар начался, когда жертве было всего семь лет. Брат, будучи подростком, совершил над ней первое насилие и шантажом заставил молчать, угрожая самоубийством. Второй эпизод произошел, когда девушке было 15 лет. Насилие продолжалось: брат присылал ей откровенные фото и требовал того же взамен. Воспитанная в строгих традициях, девушка воспринимала случившееся как непоправимый позор для семьи, что, по мнению близких, и загнало ее в психологическую ловушку.

Несмотря на наличие доказательств, включая переписку, уголовное дело тормозится. Следствие перевели из Тюмени в Ялуторовский район, и за полгода существенных продвижений нет. Подозреваемый остается на свободе, а семья погибшей требует справедливости и наказания виновного в гибели их дочери.