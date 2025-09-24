Многодетная мать застрелила детей, больного раком мужа и покончила с собой

Знакомство Райана и Эмили произошло в 2010 году на благотворительном вечере в нью-гэмпширском городке Мадбери. 19-летняя студентка-экономист тогда работала волонтером, а 33-летний Райан представлял компанию-спонсора мероприятия.

Спустя несколько месяцев между ними возникли романтические чувства, которые через два года привели к браку. Еще через пять лет у пары родился первенец Паркер, в 2019 году на свет появилась дочь Райан, а в 2022 году — второй сын, пишет Daily Mail.

Со стороны семейство Лонг казалось идеальным. Супруги регулярно публиковали в соцсетях снимки совместных путешествий и домашних вечеров.

Переломный момент наступил в 2023 году, когда Райану диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль головного мозга. Болезнь и лечение лишили его возможности работать, и финансовое бремя легло на Эмили.

Работая финансовым менеджером в сети закусочных, женщина понимала, что ее заработка недостаточно для содержания семьи и дорогостоящей терапии мужа. Это подтолкнуло ее к мошенническим действиям. В течение последующих двух лет она присвоила 660 тысяч долларов путем подделки документов.

Увы, деньги не спасли положение. Состояние Райана неуклонно ухудшалось, а в начале августа 2025 года владелец сети обнаружил хищения и обратился в полицию. Осознавая неизбежность разоблачения, Эмили решила избавить семью от грядущих испытаний.

В ночь на 14 августа женщина вошла в детскую спальню, уложила шестилетнюю дочь Райан к восьмилетнему Паркеру и выстрелила с таким расчетом, чтобы пуля поразила обоих. Затем она застрелила проснувшегося супруга, после чего покончила с собой.

Прибывшие по вызову соседей полицейские обнаружили четверых погибших и трехлетнего сына пары, находившегося в запертой комнате на втором этаже. В настоящее время единственный выживший ребенок находится под опекой бабушки с дедушкой.