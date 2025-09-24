В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении сотрудника ФССП

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

В ведомстве рассказали, что житель Новосибирска 1989 года рождения «из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти» создал в социальной сети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. При этом средством личной борьбы подозреваемый избрал совершение терактов.

«В результате проведения «острых» оперативно-разыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости», — уточнили в УФСБ.

Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Накануне сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали в Самарской области двух жителей региона — отца и сына, — подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ФСБ, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

Ранее в Москве арестовали подростка по делу о теракте.