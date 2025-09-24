Россияне две недели жаловались на трупный запах

Жители Екатеринбурга две недели жаловались на трупный запах в доме на улице Родонитовой. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

В связи с этим обеспокоенные россияне решили вызвать службу спасения.

Вскрыв двери, на кровати в одной из квартир обнаружили разлагающуюся женщину. Оказалось, что тело пролежало там около двух недель. Труп вынесли.

«Следователь закрыл квартиру на ключ. А самое страшное было дальше. Запах стал проникать в соседние квартиры. Появились мухи. Не только у соседей, но уже и в подъезде», — поделилась одна из жительниц.

Екатеринбурженка отметила, что сотрудники полиции не могут найти родственников усопшей.

До этого сообщалось, что скелет женщины обнаружили возле детского сада в Кингисеппе Ленинградской области. Страшную находку направили на исследование.

Еще раньше во Всеволожске Ленобласти нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице.