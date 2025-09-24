Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

Тело Бориса Авакяна, бывшего сотрудника Росреестра, было обнаружено в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге, передает телеграм-канал SHOT.

Ранее чиновник, скрываясь от правосудия, бежал из зала суда и укрылся в дипломатическом представительстве.

По оперативной информации, Авакян находился без сознания в служебном помещении. На место происхождения оперативно прибыла бригада медиков, однако констатировала смерть фигуранта.

Экс-чиновник проходил по масштабному делу о неуплате таможенных платежей, сумма которых превышает 4,2 миллиарда рублей. Накануне в суде должно было состояться решение о мере пресечения, однако подсудимый совершил побег и укрылся в дипломатической миссии.

