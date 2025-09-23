В сторону Азорских островов движется ураган "Габриэль"

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, получивший название "Габриэль", сформировался в Атлантическом океане и движется в направлении Азорских островов. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По его информации, максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 215 км/ч. Он движется на северо-восток со скоростью 31 км/ч.

"Габриэль" находится в 2 755 км от Азорских островов.