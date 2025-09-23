Раскрыто местонахождение сбежавшего из зала суда экс-чиновника Росреестра

Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, которого подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей, сбежал из здания суда и спрятался в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Авакяну должны были избрать меру пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, однако ему удалось сбежать из здания суда. Бывший чиновник уговорил конвоиров выйти покурить, после чего сбежал.

По информации источника, сейчас мужчина находится в консульстве Армении в Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова. Поскольку дипмиссия считается территорией другой страны, силовики не могут войти в помещение.

Экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда

Напомним, что Авакяна подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиардов рублей. В августе 2025 года он заключил контракт на участие в СВО, но позже расторг контракт, из-за чего дело в его отношении возобновилось.