Верблюда и быка спасли из огня в Новосибирском зоопарке

Сотрудники МЧС спасли верблюда и быка во время тушения пожара в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщили в МЧС.

Возгорание на территории объекта удалось локализовать, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, огонь охватил два вольера. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту инцидента. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность объекта.

Ранее стало известно, что на территории зоопарка в Новосибирске горят два здания. Очевидцы отмечали, что слышат крики перепуганных животных.