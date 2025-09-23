Экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда

Бывший сотрудник Росимущества, Борис Авакян, совершил побег из здания Кронштадтского суда.

По предварительной информации, экс-чиновника доставили в суд под охраной военной полиции для избрания меры пресечения по делу о неуплате таможенных сборов. Находясь в здании, Авакян попросил конвоиров позволить ему выйти на улицу для курения.

Воспользовавшись моментом, он покинул здание суда и быстро скрылся на автомобиле, как сообщает источник телеканала РЕН ТВ. В настоящее время местонахождение Авакяна неизвестно, и ведутся мероприятия по его поиску.

Стоит отметить, что Авакян, ранее работавший в Росреестре, уже имел опыт побегов. В 2016 году он сбежал из-под домашнего ареста и уехал сначала во Францию, а затем в Армению, где занимал руководящие посты в государственных структурах. Он также известен как организатор преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом техники под видом стройматериалов.