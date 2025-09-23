Суд в Москве отказал в иске по делу об отравлении блюдами из "Кухни на районе"

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда, поданного к ООО "Умный ритейл" (владелец бренда "Самокат"), в связи с отравлением, вызванным, как предполагается, употреблением некачественных готовых блюд. Об этом ТАСС сообщил юрист потерпевшей стороны Нарек Маркарян.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал представитель.

Как ранее сообщал ТАСС директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, поставщиком готовых блюд являлся, наряду с "Кухней на районе", сервис доставки "Самокат", поэтому иск подан именно к этой компании.