При пожаре в Подольске погибли двое детей

При пожаре в подмосковном Подольске умерло двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, одному мальчику было четыре года, а второму — два. Согласно предварительной информации, родители оставили детей одних в квартире. При этом, отец семейства находился на работе, а мать ушла в гости к соседям.

В какой-то момент в квартире произошло возгорание ночника, которое переросло в пожар. Спасти детей не удалось — они отравились угарным газом. Пожар был потушен.

Отмечается, что мать детей вернулась только после того, как пожар ликвидировали. Сейчас ее задержали — в ее отношении возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Источник сообщает, что в гостях у соседей женщина могла распивать алкоголь, а семья находилась на учете как неблагополучная.

