Суд оставил в силе отказ в УДО Олегу Митволю по делу о хищении

Судебная инстанция приняла решение не удовлетворять жалобу экс-чиновника, оставив без изменений основную часть постановления о его пребывании в заключении.

Московский областной суд отклонил жалобу на постановление о неприменении условно-досрочного освобождения в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщает ТАСС. До конца установленного срока заключения Митволю осталось провести в колонии еще полгода.

В решении суда отмечается: «Постановление Коломенского городского суда Московской области изменить, исключить из характеристики прокурора опосредствованную оценку осужденного, в остальной части оставить без изменений».

Ходатайство об условно-досрочном освобождении ранее также отклонялось, как и прошение Митволя о помиловании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь подал прошение о помиловании после получения 4,5 лет лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска.

Верховный суд России отказался пересматривать приговор, вынесенный Митволю. Главного управления ФСИН по Московской области сообщило, что информация о вымогательстве у Митволя денег за содействие в условно-досрочном освобождении не подтверждена.