Суд лишил родительских прав россиянку, оставившую дочь в аэропорту Антальи

Павлово-Посадский суд Московской области лишил родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи после родов.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил иск органов опеки к Бурнашкиной о лишении её родительских прав», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что органы опеки дадут оценку поступку россиянки, которая сначала бросила новорождённую в аэропорту Антальи, но теперь собирается вернуть ребёнка.

По словам уполномоченной по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, девочка находится в приёмной семье с большим опытом воспитания.