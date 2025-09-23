Двое подростков жестоко расправились с российскими пенсионерами у них в квартире

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали подростков за расправу над пенсионерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц из корыстных побуждени») и 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре в правоохранительные органы поступило сообщение, что проживающие в Стаханове вместе мужчина и женщина долгое время не выходят на связь с родственниками. Прибывшие на место сотрудники СК и МВД обнаружили их тела.

Криминалисты зафиксировали следы преступления и изъяли предметы, представляющие интерес для следствия. Это позволило оперативно установить предполагаемых преступников. Ими оказались двое несовершеннолетних, которые на допросе дали признательные показания. Они рассказали, что сначала нанесли пенсионерам травмы, несовместимые с жизнью, а затем похитили 70 тысяч рублей и драгоценности. Чтобы скрыть следы преступления, они замыли следы в квартире, а оружие расправы и похищенное спрятали в лесу.

Они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

