Пьяная мать била лифт коляской со своим ребенком

Следователи СК по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая таранила лифт коляской с ребенком, сообщается в пресс-службе ведомства.

34-летнюю женщину подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (по статье 256 УК РФ). По версии следствия, пьяная мать 20 сентября находилась в подъезде дома на улице Дмитрия Петрова в Ростове и умышленно наносила удары по стенке кабины лифта коляской.

В этот момент в детской коляске находился ее 11-месячный сын. При этом, коляска регулярно падала.