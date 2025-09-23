Пьяная мать била лифт коляской со своим ребенком
Следователи СК по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая таранила лифт коляской с ребенком, сообщается в пресс-службе ведомства.
34-летнюю женщину подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (по статье 256 УК РФ). По версии следствия, пьяная мать 20 сентября находилась в подъезде дома на улице Дмитрия Петрова в Ростове и умышленно наносила удары по стенке кабины лифта коляской.
В этот момент в детской коляске находился ее 11-месячный сын. При этом, коляска регулярно падала.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - говорится в сообщении.