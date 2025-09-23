Девятилетнего мальчика подсадила на наркотики собственная мать

В городе Энгельсе произошел шокирующий случай, попавший на видео. Местный житель заснял в своем автомобиле женщину в неадекватном состоянии и ее девятилетнего сына, который находился в сильнейшем психозе. По информации телеграм-канала "BAZA", мать сама приучала ребенка к опасным веществам.

На кадрах видно, что мальчик бьется в истерике и пытается открыть дверь машины, в то время как его одурманенная мать не реагирует на происходящее. Как установили правоохранители, женщина систематически давала ребенку синтетические наркотики. В настоящее время она находится под стражей, а ребенок передан на воспитание бабушке и дедушке.

Но, по данным общественников, несмотря на смену обстановки, мальчик продолжает употреблять запрещенные вещества. На его счету уже зафиксировано четыре случая передозировки, что потребовало срочной медицинской помощи. В настоящее время несовершеннолетний проходит курс лечения и реабилитации в специализированном наркологическом учреждении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление опасных веществ. Проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.