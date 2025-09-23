Ростовчанка специально опрокидывала коляску с сыном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении матери 11-месячного ребенка, которая неоднократно опрокидывала коляску с малышом. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Ростов-на-Дону по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы г. Ростова-на-Дону. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 сентября 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома в Ростове-на-Дону фигурантка специально била по стенке кабины лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын, а также неоднократно допускала падение коляски, создавая угрозу жизни и здоровью ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.