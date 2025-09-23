Водитель автобуса в США попытался «поджарить» школьников из-за их поведения

Водитель школьного автобуса в американском городе Шугаркрик разозлился из-за поведения детей в салоне и пригрозил «поджарить» их. Он заставил ребят закрыть окна, а затем включил обогреватель на полную мощность, из-за чего температура воздуха дошла до плюс 40 градусов.

© Вечерняя Москва

Дети пожаловались на случившееся своим родителям, после чего полиция начала проверку. Оказалось, что мужчина сказал детям фразу «Я вас всех приготовлю», а также пригрозил принести на следующий день весло, чтобы побить их. После скандала его отстранили от работы.

— Мы очень серьезно относимся к безопасности наших учеников и школьного сообщества, и мы благодарны родителям, которые обратились к нам с просьбой довести этот вопрос до нашего сведения, — передает слова представителя округа газета New York Post.

Другой случай также произошел в США, где супружеская пара заперла собственную дочь в кладовке с включенным обогревателем, из-за чего девочка скончалась.

Немецкая семья в испанском городе Овьедо на протяжении трех с половиной лет держала своих детей дома взаперти, опасаясь того, что они заразятся COVID-19.