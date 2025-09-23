Полиция объяснила причину взрыва на северо-западе Москвы

Взрыв, который прозвучал рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща в районе Куркино, связан с детонацией пиротехники.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— По предварительным данным, установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие. Пострадавших нет, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее появилась информация о том, что в Куркине сдетонировал неизвестный предмет. На место прибыли спасатели и оцепили территорию.

Позднее стало известно, что рядом с местом, где прозвучал хлопок, нашли черный полиэтиленовый пакет. Он был перемотан скотчем. По неподтвержденным данным, масса этого предмета составила 20 граммов.

18 сентября в Зеленограде обнаружили странный объект, который внешне напоминал гранату. Предмет нашли на территории «Мосводоканала». Туда вызвали представителей МЧС России.