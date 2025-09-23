Прокуратура помогла возбудить дело после обмана москвичей на 1,1 миллиона рублей

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении двух москвичей. Жителей города обманули на 1,1 миллиона рублей аферисты, убедившие их в возможности увеличения дохода.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — рассказала Нефедова.

В ведомстве провели проверку, в ходе которой выяснили, что двое москвичей стали жертвами сотрудников потребительского кооператива. Они ввели в заблуждение потерпевших, получив от тех более 1,1 миллиона рублей. Взамен они обещали увеличить их доход посредством процентов, которые якобы начислят по договору.

