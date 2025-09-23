Российский подросток избил палкой сверстника, плюнул ему в рот и оказался в СИЗО

В Тюмени 14-летний подросток угодил в СИЗО за хулиганство. Юноша издевался над сверстником. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

Согласно материалам дела, юноша напал на другого несовершеннолетнего на территории школы №43.

«Сопровождая свои действия агрессивным поведением и нецензурной бранью, он нанес потерпевшему не менее двух ударов ногой в лицо. Затем обвиняемый заставил жертву открыть рот и плюнул туда», — рассказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что агрессор избил мальчика палкой.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. По решению суда, подросток будет содержаться под стражей до 18 ноября.