Иностранные студенты избили и изрезали подростка

В Краснодаре оставлен в силе обвинительный приговор в отношении двух граждан Камеруна, признанных виновными в нападении на несовершеннолетнего. Апелляционная жалоба осужденных не была удовлетворена судом, сообщает "МК на Кубани".

Инцидент произошел в августе 2024 года возле торгового центра. В ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым подростком иностранные студенты применили физическое насилие, нанеся ему множественные удары. Кроме того, они использовали в качестве оружия осколок стеклянной бутылки, которым несколько раз нанесли ранения потерпевшему.

В Кемерове 19-летний студент умер на глазах у толпы: его убили

Суд первой инстанции признал их вину полностью доказанной. Балогуе Исаю Джуниору было назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Его соучастник, Фоэ Манга Жан Пьер Эме, получил два года колонии. После оглашения приговора оба были взяты под стражу непосредственно в зале суда.

Осужденные попытались оспорить решение, но суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для его изменения. Отбывать назначенное наказание иностранные граждане будут в колонии-поселении.