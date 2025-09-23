Три женщины спасены силовиками из секс-рабства

Полиция Индии провела успешную операцию по освобождению трех женщин, которые незаконно удерживались в условиях сексуального рабства. Инцидент произошел в отеле, расположенном в городе Бойсар, сообщает издание The Times Of India.

Согласно информации сми, правоохранительные органы получили оперативные данные о противоправной деятельности, после чего были проведены необходимые мероприятия. В результате удалось освободить пострадавших и задержать подозреваемого — 39-летнего управляющего гостиницей. Мужчина арестован по обвинению в торговле людьми.

После освобождения все три женщины были направлены в специализированное учреждение для реабилитации, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность к преступлению других лиц.

Данный случай вновь привлек внимание общественности к проблеме торговли людьми и сексуальной эксплуатации в стране.