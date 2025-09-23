Иностранец попался полиции после обмана пенсионерки в Подмосковье на 300 тысяч

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули 80-летнюю жительницу Коломны более чем на 297 тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных действий задержан 22-летний гражданин одного из африканских государств, который выполнял роль курьера, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Как сообщила сама потерпевшая, ей на телефон поступил звонок от неизвестных, которые заявили, что ее аккаунт от Госуслуг взломали. Аферисты ввели в заблуждение женщину угрозами о госизмене. Затем они убедили ее задекларировать денежные средства. Пенсионерка согласилась и передала деньги курьеру.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили фигуранта под стражу.

Ранее житель столицы выполнил поручение аферистов и забрал у пенсионерки в Серпухове девять миллионов рублей. Москвич не долго пробыл на свободе, его задержали правоохранители, которые начали розыск пособника мошенников сразу после обращения женщины в полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он признался, что за каждое успешно выполненное задание он получал от аферистов по 10 тысяч рублей.