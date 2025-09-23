Подростки устроили погром на складе гуманитарной помощи в Благовещенске

В Благовещенске подростки в алкогольном опьянении устроили погром на складе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

Компания школьников в возрасте от 12 до 16 лет пробралась на склад, в котором хранилась гуманитарная помощь для фронта СВО и дорогостоящая техника. Злоумышленники устроили погром и разломали все вещи в помещении. По данным авторов канала, ущерб составил свыше одного миллиона рублей.

Уточняется, что на месте преступления обнаружены пустая бутылка из под алкогольного напитка и рвотные массы.

— Русская Община взаимодействует с правоохранительными органами в поиске виновных для привлечения их к ответственности по всей строгости закона, — сказано в сообщении.

