СК завершил расследование дела о пропаганде терроризма против политика Гозмана*

Представители Следственного комитета России закончили расследование уголовного дела в отношении общественного деятеля и политика Леонида Гозмана*. Ему заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма.

© пресс-служба Таганского районного суда

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Гозмана*. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители установили, что политик дал интервью зарубежному изданию в 2023 году. Проведенная экспертиза подтвердила, что в высказываниях Гозмана* содержатся призывы к терроризму на территории России.

До этого суд рассмотрел уголовное дело и заочно приговорил Гозмана* к 8,5 года колонии общего режима по делу о дискредитации ВС РФ. Политика обвинили в распространении заведомо ложной информации, которую он разместил в социальных сетях.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции, внесен в перечень террористов и экстремистов.