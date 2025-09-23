СК РФ завершил дело иноагента Гозмана о пропаганде терроризма в интернете

Следственные органы Главного следственное управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ завершили расследование уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана, обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, в 2023 году Гозман дал интервью зарубежному изданию, содержащее признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России и пропаганды терроризма. В ходе предварительного расследования был проведен обширный комплекс следственных и процессуальных действий, включая психолого-лингвистическую судебную экспертизу. Как указали в СК, заключения экспертов вместе с другими доказательствами полностью подтверждают обвинения в адрес фигуранта. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело передано в суд.