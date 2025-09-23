Иностранные студенты избили и изрезали подростка

Студенты из Камеруна не смогли скостить срок за жестокое избиение подростка в Краснодаре. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, серьезный межрасовый конфликт произошел в августе 2024 года. В кулачном бою недалеко от торгового центра «Гран» сошлись чернокожие студенты и местные юноши. Тогда в соцсетях писали, якобы подростки заняли беседку, вызвав этим недовольство у африканцев.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Один из иностранцев разбил бутылку и ранил «розочкой» несовершеннолетнего. На распространяемых в пабликах кадрах был виден сильнейший порез руки пострадавшего, а также как подросток убегает от нападавшего.

Позже суд признал иностранных студентов виновными в преступлении по трем пунктам статьи 112 УК РФ. Отбывать наказание они будут в колонии – поселении.

– Балогуе Исаю Джуниору назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года три месяца, Фоэ Манга Жану Пьеру Эме – два года,

– сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.