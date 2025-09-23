Пожилой водитель такси изнасиловал 20-летнюю студентку, пообещав ее выслушать

В японской столице возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего водителя такси по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. По данным следствия, он надругался над двадцатилетней студенткой, воспользовавшись её уязвимым состоянием.

Инцидент произошёл после того, как девушка, находясь в сильном алкогольном опьянении, села в автомобиль такси. Во время поездки пассажирка расплакалась и рассказала водителю о переживаемых ею трудностях, признавшись даже в мыслях о суициде. Таксист по имени Накамура Масакадзу предложил выслушать её и поддержать.

Но вместо того, чтобы отвезти девушку к месту назначения, он направил автомобиль на удалённую парковку. По версии обвинения, именно там и было совершено преступление. В тот же вечер потерпевшая сообщила о случившемся родственникам, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В ходе допроса задержанный водитель не признал своей вины, заявив, что по выражению лица пассажирки ему показалось, будто она не против его действий. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, полиция продолжает расследование данного уголовного дела.