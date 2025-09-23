Жительница Свердловской области укусила инспектора ДПС, остановившего ее мужа

В Свердловской области женщина укусила инспектора ДПС, пытаясь помешать ему наказать ее мужа за нетрезвое вождение, и получила штраф. Решение по делу вынес Кушвинский городской суд.

В начале мая текущего года жительница Кушвы Татьяна Шипицина ехала в машине в мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и начали заполнять стандартные документы, однако супруга водителя пыталась им помешать.

Сначала Шипицина залезла в служебный автомобиль и уселась на колени к мужу, а затем порвала составленный акт освидетельствования. В конце концов женщина укусила за руку сотрудника ДПС, который пытался ее остановить.

Шипицину признали виновной в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов и назначил ей штраф в размере 40 тыс. рублей. Но с учетом времени, проведенного под стражей, россиянку обязали заплатить 37 тыс. и процессуальные издержки.