В Москве произошел взрыв

В московском Куркино прогремел взрыв. Об этом сообщает Baza. По данным Telegram-канала, сдетонировал черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Инцидент произошел на улице Соловьиная Роща на цокольном этаже, всего в здании их 23.

Как отмечается, возгорания и разрушений не зафиксировано. Кроме того, в результате взрыва никто не пострадал.

По данным Telegram-канала SHOT, территорию инцидента оцепили. Со слов местных жителей, после взрыва возле дома продолжает оставаться другой неразорвавшийся подозрительный предмет, обмотанный скотчем.

Спасатели работают на месте. Как пишет Baza, согласно уточненным данным, дети взорвали хлопушку.

Ранее издание Antalya Hakkında сообщило, что в турецкой провинции Анталья произошел взрыв. Отмечалось, что он прогремел на оптовом рынке в Демре. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. В результате обрушились стены магазина, а многочисленные кирпичи и осколки бетона разлетелись по окрестностям.