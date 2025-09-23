Предмет неизвестного происхождения взорвался рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща в Куркине. На месте работают спасатели. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Неизвестный предмет сдетонировал в Куркино — рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща. Спасатели работают на месте, — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Рядом с местом, где произошел хлопок, находится еще один подозрительный предмет. Официальных комментариев по факту произошедшего на момент публикации материала не появлялось.

Недавно в Зеленограде обнаружили подозрительный объект. Предмет конструктивно был похож на гранату, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС.