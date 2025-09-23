Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

В Калининграде 38-летнюю многодетную мать жестоко избивали несколько часов. Об этом сообщает «Клопс».

По данным издания, 20 сентября женщина поехала в ночной клуб на день рождения матери подруги, оставив детей с соседкой. Около трех часов ночи она вышла на улицу, где заметила машину экс-супруга. Тот попросил ее сесть в салон для разговора, однако, как только женщина оказалась в автомобиле, мужчина схватил ее за волосы и стал наносить побои. После он вывез бывшую супругу в безлюдное место и избивал на протяжении нескольких часов.

Женщине удалось сбежать из машины после того, как экс-муж заехал на заправку и забыл закрыть дверь. Спрятаться ей помогла прохожая.

По словам потерпевшей, мужчина применял к ней насилие и в браке, а после развода стал преследовать. Она писала заявления в полицию, но это не помогло.

