Поезд сбил женщину на ж/д путях в Подмосковье

В подмосковной Истре на железнодорожных путях погибла женщина. По неподтвержденным данным, ее сбил поезд.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале «Истра, буря, безумие».

— Человека сбили на платформе Истра. Она скончалась на месте, — говорится в публикации.

Очевидцы этой трагедии сообщают, что погибшей оказалась женщина. Она была одета в одежду светлых тонов и шла в наушниках.

Ранее похожий инцидент произошел около станции МЦД-1 Дегунино. Там электричка сбила насмерть 23-летнюю девушку. Потерпевшая переходила ж/д пути и не увидела поезд.

До этого человек попал под состав аэроэкспресса в Домодедове. К месту происшествия приехала скорая помощь. Других подробностей, в том числе о состоянии пострадавшего, не приводится.