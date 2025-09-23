В России задержали энергетического олигарха

Сотрудники полиции задержали в Москве уральского предпринимателя Алексея Боброва, а также генерального директора «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

© Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в правоохранительных органах.

— В Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК». Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных, — передает РИА Новости.

Арбитражный суд наложил арест на активы уральского олигарха Малика Гайсина

Тем временем главному редактору Ura.ru Денису Аллаярову вменяют дачу взятки должностному лицу. 5 июня в офисе редакции прошли обыски. Позднее правоохранители задержали трех журналистов издания — Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую. В ходе обысков правоохранители обнаружили в компьютерах редакции доказательства покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.