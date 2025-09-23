Двое пьяных россиян угрожали расстрелять посетителей магазина после конфликта

Трое жителей Волжского в Волгоградской области задержаны за хулиганство с применением оружия и угрозу применения насилия в отношении полицейских. По данным следствия, двое подозреваемых спровоцировали конфликт в одном из магазинов города на прошлом неделе. Об этом пишет V1.RU.

Конфликт произошел на прошлой неделе в магазине по улице Машиностроителей города Волжского. Один из фигурантов направился к себе домой, где взял незаконно приобретенное им ранее гладкоствольное ружье, после чего вернулся и стал угрожать его применением в адрес присутствующих.

Мужчина также не отреагировал на законные требования ставшего случайным свидетелем происшествия сотрудника полиции прекратить противоправные действия и направил оружие в сторону офицера, пригрозив произвести выстрел.

По словам источника, знакомого с расследованием уголовного дела, поводом для конфликта стало случайное столкновение плечами с одной из посетительниц магазина.

