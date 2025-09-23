Неадекват ударил на улице пенсионерку и сразу получил ногой в спину от прохожей

В Калуге неадекватный мужчина напал на пенсионерку и сразу же получил ответ ногой от другой женщины. Видео с инцидентом, снятое на авторегистратор, опубликовал Telegram-канал «Типичная Калуга».

© Газета.Ru

По словам автора сообщения, все произошло на пешеходном переходе на улице Плеханова 22 сентября. На кадрах мужчина внезапно нападает на пенсионерку, которая спокойно переходит через дорогу, опираясь на трость. Он с размаху бьет ее локтем в спину и уходит. Далее женщина, следующая в противоположную от мужчины сторону, случайно замечает его хулиганство, разворачивается и бьет мужчину ногой в ягодицы.

«Спасибо, что заступилась за старого человека», «Смелая, красотка», «Радует, что у нас есть такие девушки», — похвалили в комментариях канала защитившую пожилую женщину прохожую.

В местной полиции отреагировали на видео и установили личность нарушителя общественного порядка. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали, он на камеру попросил прощения у пожилой потерпевшей.