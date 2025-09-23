На Урале оштрафовали женщину, покусавшую инспектора ДПС ради мужа

В Кушве суд оштрафовал местную жительницу Татьяну Шипицину за нападение на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда информагентству «Уральский меридиан».

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 2 мая 2025 года. В этот день Шипицина пыталась воспрепятствовать сотрудникам ГАИ в привлечении своего супруга к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина активно мешала законным действиям правоохранителей: садилась на колени к мужу в служебный автомобиль и порвала составленный акт освидетельствования. Кульминацией стало то, что, не контролируя эмоции, Татьяна укусила за руку инспектора, который пытался остановить её.

Данные действия были квалифицированы по статье 318 часть 1 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил женщине штраф в размере 40 тысяч рублей. С учётом времени, проведённого под стражей в ходе следствия, сумма штрафа была снижена до 37 тысяч рублей. Кроме того, с осуждённой были взысканы процессуальные издержки. Приговор пока не вступил в законную силу.

